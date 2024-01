Landesrätin schielt auf den Bürgermeister-Sessel

Wann es zu einer Stichwahl kommt

Eben dafür müsste der designierte Resch-Nachfolger keine einfache Mehrheit unter den 40 Gemeinderäten und Rosenkranz die zweitmeisten Stimmen erhalten - eine Stichwahl wäre die Konsequenz. Ein ebenso eher unrealistisches Szenario. Oder wie der Kremser SPÖ-Klubobmann Helmut Mayer meint: Frau Landesrat will also mit ihrem ganzen Team von sechs Mandataren Bürgermeisterin von Krems werden. Wie sich das ausgehen soll, steht in den Sternen.“ Fest steht: Wird Rosenkranz früher, oder später Bürgermeisterin, müsste sie auch das Amt der Landesrätin abgeben.