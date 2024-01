ÖVP nennt Resch-Nachfolger „Kremser Gewessler“

„Molnar ist die Kremser Ausgabe von Grünen-Ministerin Leonore Gewessler“, heißt es aus der ÖVP. Bisher sei Molnar mit seiner Kritik an dem Oppositionsrecht eines Drittelantrags und Verkehrsmaßnahmen, die auf Kosten der Mehrheit der Bevölkerung gingen, in Erscheinung getreten, so der schwarze Stadtparteimanager Martin Sedelmaier.