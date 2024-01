Ära Resch: Was war und wie es in Krems weitergeht

Als politischer Quereinsteiger bei der SPÖ hat es Reinhard Resch geschafft, elfeinhalb Jahre und teils auch mit kommunistischer Unterstützung in der konservativ-bürgerlichen Hochburg Krems zu regieren. „Das muss ihm einmal jemand nachmachen“, meinen viele anerkannte Polit-Beobachter in Niederösterreich. Mit 31. Jänner dürfte die Ära Resch in Krems zu Ende gehen. Ein Rückblick.