„Auf ihn hat Italien halbes Jahrhundert gewartet“

„Tages-Anzeiger“: „Das Australian Open 2024 steht damit auch im Zeichen einer Wachablösung. Als Erster von den Jungen hatte Carlos Alcaraz den Durchbruch an den Grand-Slam-Turnieren geschafft, mit seinen Titeln am US Open 2022 und in Wimbledon 2023 mit dem Finalsieg über Djokovic. Nun ist Sinner in den erlauchten Kreis der Major-Champions eingetreten.“