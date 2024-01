Kanye West: Social-Media-Verbot für seine Frau?

Freunde sollen fassungslos darüber sein, dass die sonst so selbstbewusste Designerin Kanyes Forderungen nachgegeben hat, wie die Quelle betonte: „Diese starke Bianca, die sich nicht mehr mit seinem Scheiß abgeben wollte, ist scheinbar wieder verschwunden. Sie trägt, was er will, geht, wohin er will und tut, was er will, weil sie wirklich keine andere Wahl hat. Sie ist von seiner Designerin zu seiner Frau geworden, was leider keine bezahlte Position ist. Sie sitzt in der Falle.“