Kanye gibt Ehefrau heuer noch weniger zum Anziehen

Wie das ausschauen könnte? Dafür lieferte Ye, wie sich der 46-Jährige seit einiger Zeit selbst nennt, gleich ein paar Beispiele. So zeigte er seine Gattin auf Instagram etwa in einem Korsett und einem Bikini, der vor allem am Dekolleté so knapp bemessen ist, dass er kaum das Nötigste zu verdecken vermag.