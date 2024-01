Ski-Dame bricht bei TV-Interview in Tränen aus

Die Ski-Dame brach in Tränen aus. „Jetzt ist auch noch Kajsa gestürzt, es war gerade ein bisschen viel“, so Flury. „Ich konnte die vielen Verletzungen am Start gut wegstecken, aber jetzt kommt das Ganze wieder hoch.“ Am Freitag hatte ihre Landsfrau Corinne Suter vor Schmerzen geschrien, erlitt einen Kreuzbandriss. Genauso wie einen Tag später Teamkollegin Joana Hählen.