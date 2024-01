Zeitpunkte statt Stolpersteine für die Erinnerung

Gedenken an Lehrer und andere Tiroler NS-Opfer

Am gestrigen Internationalen Gedenktag für die Opfer des Holocaust wurde in Innsbruck auch an den gebürtigen Niederndorfer Franz Mair erinnert. Ihm und elf anderen mutigen Tirolern sind die ersten so genannten Zeitpunkte gewidmet, die in Innsbruck offiziell enthüllt wurden. Das Projekt ist in Anlehnung an die internationale Aktion „Stolpersteine“ – die es in einigen Orten Tirols gibt – entstanden. Der Stadt-Kulturausschuss entschied sich aber für eine etwas andere Form und hat 100.000 € für die Zeitpunkte budgetiert.