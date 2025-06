Grazathlon wegen Amoklauf um eine Woche verschoben

Nach dem Amoklauf in Graz und der für Sonntag anberaumten zentralen Gedenkveranstaltung ist der Grazathlon mit Tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern um eine Woche auf 20. und 21. Juni verschoben worden. „Im Sinne des Respekts und der Würde dieses Moments kann der Grazathlon an diesem Wochenende nicht stattfinden“, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.