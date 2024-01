Wirbel um Franzosen-Tor: EHF lehnt Einspruch ab

Sie monierten, dass die Schiedsrichter auf einen möglichen Videobeweis zur Klärung der Szene verzichtet hatten. Die EHF teilte am Samstag mit, „dass es im Ermessen der EHF-Schiedsrichter liegt und nicht verpflichtend ist, die VR-Technologie einzusetzen“. Der Videobeweis komme nur zum Einsatz, wenn die Schiedsrichter ernsthafte Zweifel an der richtigen Entscheidung haben oder die Situation nicht richtig sehen können. Frankreich trifft im Finale am Sonntag auf Dänemark, Schweden im Spiel um Platz drei auf Deutschland.