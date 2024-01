Über 200 Euro für einen Partyabend in Schladming

Die Fans kommen traditionell aus über 35 Nationen, viele per Zug oder Bus. So auch Marko und Konstantin aus dem deutschen Friesenried: „Diesmal muss unser Straßer gewinnen.“ Für die Hobbykicker war’s ein Teamausflug, „wir haben beim Riesentorlauf jeder 160 Euro für Getränke ausgegeben, beim Slalom werden’s über 200.“ Darüber freuen sich die Standler vom Kanu-Klub Schladming. „Wir haben so lange offen, wie Gäste da sind“, sagt Hans. „Das kann bis nach zwei Uhr nachts gehen.“ Verkauft wird vor allem Bier, Pusch und Glühwein - das lässt die Stimmung hochkochen.