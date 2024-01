Benjamin Karl gewinnt Riesentorlauf in Rogla!

Der Niederösterreicher triumphierte am Donnerstag in Rogla, im Finale bezwang er den Italiener Aaron March. Damit baute der 38-Jährige seine Führung im Gesamt- und im RTL-Weltcup vor dem Heimrennen am Wochenende auf der Simonhöhe weiter aus. Sabine Schöffmann kommt mit einem Podestplatz im Gepäck in ihre Kärntner Heimat, sie fuhr in Slowenien zu Platz 3.