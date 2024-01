Wettskandal bei Rapid? Nun reagiert Türkei-Verband

Ähnliche Vorfälle bei SCR Altach - Nyiregyhaza

Ähnliche Vorfälle gab es beim Testspiel zwischen dem SCR Altach und dem ungarischen Klub Nyiregyhaza Spartacus FC (1:1) in der Vorwoche in der Türkei. Auch hier wurden dubiose Elfmeter gepfiffen, woraufhin die Vorarlberger so wie Rapid präventiv Meldung beim ÖFB, der Bundesliga und Play Fair Code einreichten. Die Altach-Partie wurde in der Stellungnahme des türkischen Verbandes jedoch nicht erwähnt.