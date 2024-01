Skiparty in Schladming | Handballfest bei der EM

Nicht ganz so fair ging es hingegen bei der Handball-EM in Deutschland zu. Die deutschen Fans, noch geknickt von der mäßigen Leistung ihrer Mannschaft beim Remis gegen Österreich, pfiffen das rot-weiß-rote Team gegen Island aus. Die österreichischen Sportfans aber drückten ihren Helden bis zuletzt euphorisch die Daumen. Österreich im Handballfieber: Mit Spielfreude, spannenden Aufholjagden und grandiosen Paraden von Tormann Constantin Möstl spielten sich unsere Handballer in die Herzen der Fans. Erst vor dem Halbfinale war gestern Schluss für Nikola Bilyk und sein Team. Trotz einer bärenstarken Aufholjagd nach der Halbzeitpause hat es am Ende nur ganz knapp nicht gereicht: Österreichs Handball-Helden mussten sich Island im letzten Hauptrundenspiel mit 24:26 (8:14) geschlagen geben. Eine EM in Deutschland und ein junges, motiviertes Team mit Spielfreude? Darauf dürfen wir heuer noch ein zweites Mal hoffen - wenn sich unsere Kicker im Sommer hoffentlich ein Beispiel an unseren Handballern nehmen. Einen Alexander Schlager, der hält wie ein Möstl? Nehmen wir! Einen Kapitän, der sein Team so motiviert wie Bilyk? Nehmen wir! Einen Durchmarsch von Laimer, Arnautovic und Co. bis vor das Halbfinale? Nehmen wir! Und natürlich gerne auch noch weiter ...