Postbus-Werkstatt zerstört, aber der Fahrplan hält

Ausweichen mit Reparaturen

ÖBB-Sprecher Christopher Seif betont, dass bereits am Mittwoch der Busbetrieb wieder planmäßig ablaufen konnte: „Mit viel logistischem Aufwand werden Reparaturen an anderen Postbus-Standorten durchgeführt, fünf Werkstättenmitarbeiter sind betroffen.“ Die Werkstätte sei komplett zerstört, WC’s und Kaltwasserversorgung im Nebengebäude würden wieder funktionieren. „Die Lenker mussten ihre Pause in den Bussen verbringen. Danke für die Flexibilität“, so Seif.