Dieses Fischprodukt sollten Sie nicht verzehren

In Raubfischen vermehrt nachgewiesen

Quecksilber gelangt etwa durch Ablagerungen in Boden und Wasser in die Nahrungskette und somit in Lebensmittel. In Raubfischen wie Thunfisch, die am Ende der Nahrungskette stehen, kann sich dieses vermehrt anreichern und ist deswegen Bestandteil regelmäßiger Routineuntersuchungen.