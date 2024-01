Morddrohung gegen Ungarns Außenminister

Die Droh-E-Mail ist vor einigen Tagen bei der ungarischen Botschaft in Kiew eingegangen. „Ungarn, wir hassen eure Regierung, welche permanent alles unternimmt, damit wir diesen Krieg verlieren. Glaubt ihr, dass euer Minister nach all den Angriffen auf uns einfach so hierherkommen kann? Dieser Meinung sind wir nicht“, zitieren ungarische Medien aus dem Schreiben.