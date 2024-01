KPÖ will bei EU-Wahl mit Hopfgartner antreten

Die KPÖ will bei der EU-Wahl Anfang Juni antreten, wie sie in einer Aussendung am Mittwoch bekannt gab. Spitzenkandidat soll der Bundessprecher Günther Hopfgartner sein. Damit der Antritt möglich ist, muss die Partei jetzt 2600 Unterstützungserklärungen sammeln.