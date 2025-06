„Überbewerteter Söldner!“ Heftige Kritik an Tuchel

Nach drei Quali-Siegen ohne Gegentor – allerdings „nur“ gegen Albanien, Lettland und Andorra – gab es für Thomas Tuchel am Dienstag in Nottingham in einem Testmatch gegen Senegal (1:3) seine erste Niederlage als England-Coach. Sofort bekommt er den harten Gegenwind von Fans und Medien zu spüren.