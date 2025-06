Abenteuer Italien: De Bruyne ist in Rom gelandet

... das sich freilich weder beim AS Rom noch bei Lazio abspielen wirde. Statt dessen zieht‘s De Bruyne – darin sind sich alle Beobachter einig – zu Napoli. Er wechselt also quasi von Hellblau (der Vereinsfarbe seines nunmehrigen Ex-Arbeitgebers Manchester City) zu Hellblau (der Vereinsfarbe seines neuen Arbeitgebers Napoli). Seine Ankunft via Privatjet am Flughafen der italienischen Hauptstadt macht gerade auf Social Media die Runde.