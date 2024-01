„Nicht von der Hamas in Geiselhaft nehmen lassen“

Bei einer Rede im UNO-Sicherheitsrat hat Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) einmal mehr die Notwendigkeit einer Zweistaatenlösung in Nahost betont. Nur so werde die Sicherheit Israels langfristig garantiert, sagte er am Dienstag in New York. Die arabischen Nachbarn rief er auf, sich nicht von der Terrororganisation Hamas als Geiseln nehmen zu lassen.