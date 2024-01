Unfall-Opfer: „Ich lag bewusstlos auf Skipiste“

Brüche, Schleudertrauma, Quetschungen

Was ist genau passiert? Der Thalgauer war an seinem bislang letzten Skitag auf einer Piste in Dorfgastein unterwegs. „Auf einmal ist eine Jugendliche aus Deutschland von einem Weg abseits quer auf die Piste gerast und hat meinen Mann erwischt“, sagt Christine Fuschlberger.