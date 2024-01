Firma hinter Kryptowährung TerraUSD ist insolvent

Prozess auf Ende März vertagt

Der Prozessbeginn war kürzlich auf Ende März vertagt worden, weil Kwon erst noch an die USA ausgeliefert werden muss, um daran teilnehmen zu können. Der Südkoreaner war im März 2023 in Montenegro festgenommen worden, als er mit gefälschten Pässen in ein Flugzeug nach Dubai steigen wollte.