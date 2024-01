Kitzbühel: Der Außerirdische landete auf dem Mond

Viel ist in den vergangenen Jahren darüber gesprochen worden, dass dem Weltcup Typen wie Hermann Maier oder Bode Miller fehlen. Der „Rockstar“-Auftritt von Sarrazin in der Gamsstadt war da ein echter Farbtupfer. Sportlich, aber auch was seinen legendären Siegesjubel und die anschließende Party betrifft. Kurz nach Mitternacht schaute der frischgebackene Kitz-Doppelchampion in guter alter Tradition mit seinen Teamkollegen, Betreuern und Freunden im Londoner vorbei. Das Bier floss in Strömen, die T-Shirts waren schnell ausgezogen. Auch hier zeigte Sarrazin seine Jubelpose, bei der er mit seinen Händen ein Herz formt.