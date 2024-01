Zugbegleiterin warf Kater bei Eiseskälte aus Zug

Besitzer schlief wohl

Tatsächlich war dieser in dem fahrenden Zug und hatte wohl geschlafen. Zehn Stunden nach der Abfahrt von Kirow östlich von Moskau nach St. Petersburg meldete er beim Personal, dass er seinen Kater vermisse. Hunderte Freiwillige suchten „Twiks“ daraufhin. Allerdings konnte er am Samstag nur noch tot gefunden werden, wie russische Medien berichteten. Der Kater war ungefähr einen Kilometer vom Bahnhof Kirow entfernt und soll frisch operiert gewesen sein. Die Temperaturen waren am 11. Jänner, als sich der Vorfall ereignete, eisig.