49ers besiegen Packers, Ravens kicken Texans raus

Die San Francisco 49ers und die Baltimore Ravens sind in den NFL-Play-offs nur noch je einen weiteren Sieg vom Einzug in die Super Bowl entfernt. Bei am Ende strömendem Regen an der US-Westküste gewannen die 49ers am Samstag (Ortszeit) in er National Football Conference (NFL) daheim gegen die Green Bay Packers 24:21. Die Ravens hatten zuvor beim 34:10 gegen die Houston Texans deutlich weniger Mühe und stehen im Endspiel der American Football Conference (AFC).