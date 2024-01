13 Tote bei Brand in Schulwohnheim in China

Sicherheitsvorkehrungen in China oft mangelhaft

In China kommt es angesichts laxer Sicherheitsvorkehrungen immer wieder zu tödlichen Bränden und anderen Unglücken. Im November kamen 26 Menschen bei einem Feuer im Büro eines Kohleunternehmens in der nordchinesischen Provinz Shanxi ums Leben. Im April waren 29 Menschen bei einem Brand in einem Krankenhaus in der Hauptstadt Peking gestorben.