Bursche von Trio umzingelt: Zeugen verhindern Raub

Versuchter Raubüberfall auf einen Jugendlichen am Donnerstagabend in Innsbruck: Das 15-jährige Opfer wurde von drei Männern umzingelt und gewaltsam zur Herausgabe von Bargeld und Kopfhörern aufgefordert. Als zwei Passanten am Tatort auftauchten, ergriff das Trio die Flucht. Eine Fahndung verlief erfolglos.