Braathen und Atomic machen gemeinsame Sache

Japanische Kunst Kintsugi

Das Design basiert auf der japanischen Kunst Kintsugi. Dabei handelt es sich um eine traditionelle japanische Reparaturmethode für Keramik. Porzellan- oder Keramikbruchstücke werden mit Urushi-Lack geklebt und fehlende Scherben mit einer in mehreren Schichten aufgetragenen Urushi-Kittmasse ergänzt, in die feinstes Pulvergold oder andere Metalle wie Silber und Platin eingestreut werden. Pinheiro Braathen hat sogar Tattoos im Kinsugi-Design an seinem Körper.