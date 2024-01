„Ich fühle mich frei und bin glücklich darüber“

Am 27. Oktober 2023 hast du überraschend in Sölden bekannt gegeben, dass du deine Karriere mit nur 23 Jahren beendest. Das war eine große Entscheidung für jemanden, der noch so jung ist. Kannst du beschreiben, wie du zu dieser Entscheidung gekommen bist und wie der Prozess aussah?

Es war ein langer, langer Prozess. Ein Hin und Her meiner Entscheidungen. Und es war hart. Ich muss zugeben, Wengen letztens zu sehen, wo wir schon so viel Geschichte geschrieben haben, war schwer. Und Feller triumphieren gesehen zu haben, hat mich so glücklich gemacht. Aber es ist natürlich auch sehr hart. Meine Liebe zum Skifahren und zum Skirennsport war bis zuletzt vorhanden, aber ich befand mich in einem System, in einer Situation, in der es mir nicht gut ging. Und ich habe erkannt, dass ich eigentlich ziemlich unglücklich bin. Doch eigentlich habe ich mit dem Skifahren begonnen, weil es mich zum glücklichsten Menschen auf der Welt gemacht hat. Ich wollte von Beginn an nie etwas ausüben, was mich traurig und unglücklich macht. Ich hatte stets drei Ziele in meiner Karriere: Eines davon war, der beste Skifahrer der Welt zu werden. Das zweite Ziel war, der Szene im Skisport etwas zurückzugeben. Und das dritte Ziel war, über den Sport hinauszugehen und etwas zu bewirken. Ich habe immer versucht, meinen eigenen Weg zu gehen, ich habe immer versucht, meinen Zielen zu folgen, ich habe immer versucht, nie den Rezepten anderer Leute zu folgen. Aber mein drittes Ziel konnte ich in diesem System nicht erreichen - daher musste ich aussteigen. Was auch immer in Zukunft für mich ansteht: Das einzige, was ich sicher weiß, ist, dass ich es auf meine eigene Art und Weise machen werde - und genau das war es, was zu dieser Entscheidung geführt hat.