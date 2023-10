Überraschung! Slalom-Weltcupsieger tritt zurück

Lucas Braathen hat am Freitag völlig überraschend seine Karriere für beendet erklärt. Hatte er am Vortag im APA-Interview noch gern Auskunft über Saisonziele gegeben, so meinte er am Freitag auf einer Pressekonferenz in Sölden: „Ich bin fertig. Ich habe immer meine Träume verfolgt und das, was mich glücklich macht. Aber in den letzten Monaten war ich nicht mehr glücklich.“ Zuletzt stritt er sich mit dem norwegischen Skiverband NSF wegen Sponsoring-Richtlinien.