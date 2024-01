NÖ-Forscherin ist großem Knall im All auf der Spur

Von Niederösterreich fasziniert

Vor ihrer Arbeit am ISTA in Klosterneuburg war Ylva Götberg unter anderem an den Carnegie Observatories in Pasadena (Kalifornien) tätig gewesen. Was die Wissenschafterin in Niederösterreich fasziniert, ist das Ziel des ISTA: Forscher verschiedener Disziplinen zusammenzubringen. „Dieser Aspekt freut mich besonders. Denn ich finde es wirklich spannend, mich mit Kollegen unterschiedlicher Fachgebiete auszutauschen“, sagte Götberg bei ihrem „Amtsantritt“.