1200 Kilometer im Dienste der Sternenkinder

Ein Symbol des Schmerzes

Im Schlepptau hat er einen rund 45 Kilogramm schweren Sportkinderwagen, ausgestattet mit Solarzelle und allem, was während des Ultramarathons benötigt wird. „Maximale Autonomie ist notwendig“, so Juriatti, „um körperlich spürbar das auszuhalten, was Sternenkindeltern ein Leben lang psychisch aushalten müssen.“ Schmerzen und Einsamkeit nämlich seien die dominierenden Gefühle von Eltern, die ein Sternenkind zu betrauern hätten. Und so ist der Kinderwagen, den er hinter sich herzieht, nicht zuletzt ein Symbol des Schmerzes: „Er wird immer leer bleiben.“