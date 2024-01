Shiffrin postet Liebeserklärung und heftige Fotos

„Jede Sekunde mit dir lässt mich tagelang atmen. Es fühlt sich an, als hätte ich in den letzten vier Tagen tausend Leben gelebt. Und ich bin nicht diejenige, die es mit 120 km/h direkt in die Netzwand geschickt hat“, wandte sich Shiffrin an den Norweger, der in der Lauberhornabfahrt in Wengen schwer gestürzt war.