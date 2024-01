Warum die Stars wieder aus der „Wüste“ fliehen

Einschränkungen im Alltag

Für die große „Wüsten-Flucht“ gibt es ganz konkrete Gründe, wie die „Sun“ berichtet. Demnach sei vor allem die Hitze ein wesentlicher Faktor. Vielen Spielern sei dies erst nach dem Wechsel richtig bewusst geworden. Temperaturen bis zu 40 Grad sind in Saudi-Arabien keine Seltenheit, deshalb wird auch erst am Abend trainiert. Selbst Superstar Cristiano Ronaldo, der sich mit der neuen Liga besser akklimatisiert haben dürfte, betonte zuletzt gegenüber „LiveScore“: „Der größte Unterschied, den ich in Saudi-Arabien festgestellt habe, ist natürlich die Hitze und die Anpassung der Trainingspläne, um später am Tag zu trainieren, wenn es kühler ist.“