Benzema darf nicht mit dem Team ins Trainingslager

Die große sportliche Liebe hat Karim Benzema in der Wüste noch nicht gefunden. Denn seine Zeit bei Al-Ittihad in Saudi-Arabien ist mehr von Skandalen als von fußballerischen Glanzleistungen geprägt. Dazu passt auch, dass der ehemalige Weltfußballer nicht mit seinem Team ins Trainingslager darf. Laut „Marca“ ist der 36-Jährige nicht wie vereinbart zum Rückrunden-Trainingsauftakt seines Vereins erschienen. Im Verein habe dies große Wut ausgelöst. Trainer Marcelo Gallardo soll den Stürmer deshalb aus dem Kader für ein Kurz-Trainingslager in Dubai gestrichen haben.