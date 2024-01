Tauziehen der Topklubs um wechselwilligen Benzema!

Eigentlich hatte sich Al-Ittihad mit dem Transfer von Superstar Karim Benzema die erfolgreiche Titelverteidigung in der saudischen Pro-League versprochen. Davon ist der Verein aktuell jedoch meilenweit entfernt, währenddessen hängt der Haussegen in Dschidda gewaltig schief. Der Franzose strebt wohl einen Abschied aus der Wüste an, die ersten Topklubs spitzen ihre Ohren.