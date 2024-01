Februarkämpfe 1934: „Demokratie verteidigen“

So findet in der Bibliothek in St. Lorenzen im Mürztal am 25. Jänner um 19 Uhr eine Diskussionsveranstaltung zur Straßenschlacht von St. Lorenzen statt, das Grazer Museum für Geschichte steht am 7. Februar von 9 bis 16 Uhr im Zentrum eines Symposiums. Dazu hat der Verein ein Schulprojekt mit den sieben Bildungsregionen initiiert.