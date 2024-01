Steirische Baubranche ist im Krisenmodus

Im Gegensatz zu anderen Unternehmen hat man allerdings noch Projekte in der Pipeline - so startet man im ersten Quartal heuer gleich neun Bauvorhaben. „Allerdings außerhalb von Graz“, stellt Kohlbacher klar. „Wir sind derzeit nicht in Gemeinden aktiv, die Zuzug in den letzten Jahren verhindert und durch Widmungsstopps zur Erhöhung der Grundstückspreise erheblich beigetragen haben.“ Deshalb konzentriert man sich nun aufs Mürztal, Murtal und kleine Gemeinden an der Peripherie.