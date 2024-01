Hamza U. (26): Abschiebeflug im Hochzeitsanzug

13 Festnahmeversuche

Es ist nicht die einzige Kontroverse rund um den 26-Jährigen. Wie berichtet, hätte er am Samstag seine Gundula (40) heiraten wollen. Damit hätte Hamza, der im März 2022 einen Asylantrag gestellt hatte, legal in Österreich bleiben dürfen, wie sein Anwalt bestätigt. Doch so weit kam es nicht. Laut Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) sei die Hochzeit die einzige Möglichkeit gewesen, die Festnahme zu vollziehen. Denn zuvor sollen bereits 13 (!) Versuche gescheitert sein, weil der Kurde jeweils untergetaucht sein soll.