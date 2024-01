Rapid bringt nächsten Transfer in trockene Tücher!

Geschäftsführer Sport Markus Katzer sieht großes Potenzial in dem 21-Jährigen, will den Vorarlberger jedoch vorerst weiterverleihen, um dem Offensivspieler wertvolle Spielminuten zu gewähren. Bischof wechselte 2021 zu den Profis der Altacher, in der laufenden Bundesliga-Saison brachte er es in 17 Partien auf zwölf Einsätze. Für Österreichs U21-Team durfte der Feldkircher in neun Spielen drei Treffer bejubeln.