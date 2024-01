Die Fährte führte letztlich zu Christoph Lang

„Ja, wir waren letztes Wochenende in Holland“, bestätigte Sportchef Markus Katzer. Die „Krone“-Fährte zu Elayis Tavsan (Nimjegen) und Denilo Cleonise (Waalwik) war nicht ganz falsch, aber auch kein Treffer. „Ich habe ja nie gesagt, dass wir einen Kühn-Ersatz holen“, sagte Katzer, verwies auf die eigenen Talente Jovan Zivkovic und Ismail Seydi für den Flügel. Daher hat sich Rapid laut „Krone“-Infos für einen offensiven Allrounder aus der Heimat entschieden: Christoph Lang, von Sturm an Hartberg verliehen, wird in Hütteldorf landen.