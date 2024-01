225 Stufen hinauf zur Arbeit: Türmer gesucht!

Tausende Male stieg auch Horst Ragusch die Stufen hinauf zur Plattform in 45 Meter Höhe, wo er sechseinhalb Jahre lang Besucher in die spannende Geschichte zurückführte und Künstler zu Gast hatte. „Einmal habe ich die Absätze einer Frau auf den Stufen gehört, dann war sie da: Eine Frau, die nun meine Frau ist. So haben wir uns kennengelernt“, erzählte der 61-Jährige in seinen letzten Arbeitstagen als Türmer der „Krone“.