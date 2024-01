12-jähriges Schulkind wurde von Pkw erfasst

Gegen 6.45 Uhr wollte eine 54-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit ihrem Pkw im Ortsgebiet Großwilfersdorf von der B 319 nach rechts in die L 454 in Fahrtrichtung Söchau einbiegen. Zeitgleich wartete der Gegenverkehr vor einer Ampel. Ein Zwölfjähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, überquerte die L 454 zwischen zwei vor der Ampel stehenden Pkw und wurde in der Folge vom Fahrzeug der 54-Jährigen erfasst. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades.