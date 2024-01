Duo stahl 72-Jähriger in Supermarkt die Geldtasche

In einem Lebensmittelgeschäft in Brixlegg in Tirol stahlen am Montag zwei Frauen einer 72-Jährigen die Geldtasche aus dem Einkaufswagen. Die Pensionistin wurde zuvor in ein Gespräch verwickelt. Eine Kundin (31) versuchte noch, die Verdächtigen zu stoppen. Diese konnten allerdings flüchten.