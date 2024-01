Reifenstecher auf Parkplatz von Volksschule aktiv

Bekannt wurde der Fall erst am Montag, zugeschlagen hatten die Vandalen aber bereits am vergangenen Donnerstag in der Zeit zwischen 18.45 und 21.30 Uhr. „Bisher unbekannte Täter stachen bei einem am Parkplatz der Volksschule Tulfes abgestellten Pkw zwei Reifen auf“, heißt es vonseiten der Ermittler.