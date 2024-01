Die Weltelite stürmt den neuen Crosspark Montafon

Auch Skicrosserin machte sich bereits ein Bild

Der Kurs - der auch schon von Skicrosserin Sonja Gigler inspiziert wurde - wurde von Themel ausschließlich mit Naturschnee gebaut. „Aktuell haben wir hier am Grasjoch zwei Meter, da ist sich das gut ausgegangen“, verrät der 47-Jährige, der in den vergangenen Jahren in Gargellen eine Strecke gebaut hatte, auf der unter anderem auch Europacup-Rennen stattfanden. Nun also am Grasjoch, wo es in der kommenden Woche rundgehen wird.