Sebastien Loeb holt dritten Dakar-Etappensieg

Bei den Motorrädern gewann Honda-Pilot Jose Ignacio Cornejo aus Chile das Teilstück, der argentinische KTM-Mann Kevin Benavides wurde Tagesdritter. In der Gesamtwertung liegt der Etappen-Fünfte Ricky Brabec (Honda) nur mehr eine Sekunde vor Ross Branch aus Botswana. Der Hero-Pilot nahm dem US-Amerikaner als Vierter 50 Sekunden ab. Benavides hat als Gesamt-Fünfter 24:39 Minuten Rückstand, sein KTM-Teamkollege Toby Price liegt als Sechster 31 Minuten zurück. Die 46. Dakar endet am kommenden Freitag in Yanbu am Roten Meer.