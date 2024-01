Helfen Hörgeräte eigentlich immer, Herr Professor?

„Krone“: Wie viele Tirolerinnen und Tiroler leiden an einer Hörstörung? Und was ist die häufigste Ursache?

Benedikt Hofauer: Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 20 Prozent aller Menschen in Tirol an einer Hörminderung leiden. Davon sind überwiegend Erwachsene betroffen. In der Altersgruppe ab 65 Jahren sind es bereits an die 50 Prozent. Die Altersschwerhörigkeit ist der häufigste Grund, gefolgt von Lärmschädigungen – auch schon in jüngeren Jahren –, Infektionen, Hörstürze, Verletzungen.