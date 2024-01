Debütant Färöer sorgt für die erste EM-Sensation

Schweden besiegte Endrundenneuling Georgien in Mannheims Gruppe E 42:26 und ist damit ebenso aufgestiegen wie die Dänen in Pool F von München dank eines 40:28 über Griechenland, das ebenfalls erstmals dabei ist. Die Niederlande schossen in der Schweden-Gruppe einen klaren 36:20-Erfolg über Bosnien-Herzegowina heraus, Portugal gewann im Dänemark-Pool gegen Tschechien 30:27. Slowenien schickte Polen mit 32:25 vom Platz. Am Montag stehen damit in den Gruppen E und F direkte Duelle der Samstag-Sieger um Platz eins und damit zwei Punkte für die Hauptrunde an.